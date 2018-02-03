أسرار الصحف الصادرة اليوم 2-3-2018

النهار

تسود بلبلة داخل صفوف حزب عقائدي حول الترشيحات النيابيّة وسط انقسامات وتهديد بانشقاقات جديدة. يعود “أصدقاء ريمون إدّه” إلى الاجتماع بعد انفراط عقد حزب الكتلة الوطنية ويقيمون لهم عشاء في النصف الثاني من شباط الجاري.

وافق حزب فاعل على ضمّ مسؤول أمني سابق إلى لوائحه في بعلبك – الهرمل بدلاً من زحلة لضمان فوزه.

يعود نائب ووزير سابق إلى الاتّصال بشريك في لائحة انتخابيّة سابقة بعدما كانا تباعدا لزمن بسبب عدم ضمان كليهما ركوب لوائح قويّة.

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الجمهورية

تقصّد مرجع ديني الغياب عن إجتماع موسّع من دون إرسال ممثل عنه كتسجيل موقف.

قرأت أوساط سياسية بإهتمام وزيراً في وزارة حسّاسة لإتخاذه طرفاً في قضية كانت قد أشعلت الغرائز.

يُحاول مسؤول روحي لمّ شمل طائفته بعد خلافات عصفت بها سابقاً، وسيدعو في هذا الإطار لعقد لقاء يؤسّس لورقة نوايا بين أركان الطائفة.

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اللواء

غمز : تنتظر جهات حزبية منتصف الأسبوع لتبني على الشيء مقتضياه، في ما خصَّ العودة إلى آليات الترشيح والتحالف..

لغز : الشيء الثابت في أحداث 31ك2 و1 شباط ان الأسلحة بدت متفشية ومنتشرة، وما حدا “أحسن من حدا”!

همس : تطرح أطراف دولية، سبق وساهمت بصناديق داعمة للبنان أسئلة تتعلق بإمكانيات تسديد القروض في المرحلة المقبلة.

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الشرق

رأى مصدر مقرب من مرجعية روحية، ان لبنان كاد ان يقع في فتنة حقيقية لولا مبادرة الرئيس عون ازاء الرئيس بري الذي استجاب من دون شروط…

اكدت قيادة حزبية لــ “الشرق” ان الجهود تبذل لوضع ورقة عمل تكون مادة للقاء الثلاثي في قصر بعبدا يوم الثلاثاء المقبل… وان الامور تمضي على نحو سليم ولا عقبات…

ابدى مرجعية اقتصادية – مالية شعوره بالارتياح لما آلت اليه الاتصالات والمساعي الاخيرة وتركت تداعيات ايجابية على الوضع الاقتصادي في لبنان…

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