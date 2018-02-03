هكذا سيكون طقس يوم غد

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة. يوم غد الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. الإثنين: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 11 درجة، في الارز من 2 تحت الصفر الى 5 درجات، في الداخل من 1 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، الى شمالية غربية نهارا، يتحول الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات في الفترة الصباحية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16°م.

– الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 39:06 ساعة غروب الشمس: 02:17