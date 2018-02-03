بالصورة: القصة الكاملة لتجول الأسد في شوارع دمشق ليلاً

قال عدة نشطاء سوريون إن الرئيس بشار الاسد يقوم بالتجول ليلاً وهو يقود سيارته والى جانبه قائد الحرس الجمهوري فيما ترافقه سيارتان فقط للمواكبة والحماية ويزور شوارع دمشق وأوتوستراد المزة والطرق المتفرعة منها ليتأكد بوجود الامن والأمان في العاصمة السورية دمشق.

كما ان الرئيس الأسد اعطى أوامره بتقديم مساعدات للمحلات التجارية والمطاعم التي تفتح ليلاً حتى منتصف الليل، وقد أدت جولات الرئيس الليلة الى إعطاء الثقة لدى المواطنين السوريين وزادت حركة وجودهم في المطاعم وعلى الطرقات اكثر من السابق وتنعم العاصمة السورية دمشق بإشراف مباشر من الرئيس الأسد بالأمان الكامل وعدم حصول أي تفجير إرهابي بحزام ناسف او سيارة مفخخة بل دمشق تعيش مثل اهم عاصمة أوروبية بأمان وقد قامت المخابرات السورية بإحباط وضرب كل الخلايا الإرهابية حتى أصبحت العاصمة السورية امنة رغم الحرب الكبيرة الجارية في سوريا.

بينما قال ناشطون إن الرئيس الاسد التقى بأحد المواطنين في دمشق ليلاً وكان وقع المفاجأة كبيرا لدى المواطن الذي طلب التقاط صورة للرئيس الاسد، وبالفعل وافق الرئيس وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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