كيف تتواصل أنقرة مع دمشق؟

قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، إن أنقرة تجري اتصالات مع دمشق عبر روسيا وإيران، ونفى جود اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية.

وقال المصدر: “نحن نجري اتصالات بناءة مع روسيا، نتفق بشأن إدلب وبشأن أمور أخرى، لقد أجرينا مؤخرا مؤتمرا ناجحا بشأن المحادثات حول سوريا في سوتشي. ونحن نعتقد أن روسيا تريد أيضا التوصل إلى السلام في سوريا. لدينا، ولدى روسيا رغبة ببذل الجهود على الصعيد الدبلوماسي، ولذلك، فإننا نعمل بنجاح. ولا توجد أية اتصالات مباشرة مع النظام السوري، نحن نجري اتصالات معه عبر روسيا وإيران”.

وأضاف المصدر، أن عدد انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا قد انخفض بشكل كبير. “ولكن توجد بعض الاستفزازات، وأعتقد أن من مصلحة الجميع وقف الأعمال القتالية في سوريا”.

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