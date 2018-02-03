جنبلاط: لماذا مقاتلة الاكراد بدل النظام؟

3 فبراير, 2018 - 3:35 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط: لماذا مقاتلة الاكراد بدل النظام؟

رأى الناب وليد جنبلاط أن الجميع يعلم ان العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ مئة عام او أكثر حتى في بعض ايام السلطنة العثمانية، سائلاً: “لماذا العرب وبالتحديد المعارضة السورية تقع في لعبة المحاور وبالتحديد في عفرين فتقاتل الاكراد بدل النظام”؟

وأضاف في تغريدة له عبر “تويتر”، انها العقدة التاريخية العربية تجاه الاكراد نسينا صلاح الدين.

 

المصدر: وكالات
3 فبراير, 2018

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