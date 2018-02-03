بالفيديو ..فتاة تفاجئ الحريري وتتخطى الحراسة

تعرّض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يوم أمس الجمعة الى موقف طريف حصل معه خلال حفل اختتام برنامج بناء المهارات للعام 2017 في بيروت.

وفي التفاصيل أنه وأثناء إلقاء خطابه، تمكنت فتاة من اعتلاء المنصة بسرعة فائقة تخطت خلالها رجال أمن الحريري، واقتربت منه وعانقته قبل إسراع رجال الامن لفكها عن الحريري.

من جهته أمر الحريري رجاله بالابتعاد عن الفتاة وتركها الى جانبه للحظات، وعانقت الفتاة الحريري لدقائق معدودة قبل عودتها الى الصالة.

وقال الحريري ممازحا ” ما أسرعك عليك أن تشاركي في الماراتون”