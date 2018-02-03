أردوغان: نتقدم نحو عفرين ولم يبق إلا القليل

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية تتقدم نحو عفرين شمال غرب سوريا، وأنه لم يتبق إلا القليل للوصل إليها.

علق أردوغان اليوم السبت في كلمة من مدينة بتليس على عملية “غصن الزيتون” وقال “الحمد لله بدأت السيطرة على الجبال هناك، ونتقدم حاليا نحو عفرين، لم يبق إلا القليل”.

من جهته صرح مصدر مطلع اليوم أن القوات التركية ومقاتلي “الجيش السوري الحر” سيطروا على قريتين على محور قرية راجو القريبة من عفرين شمال غربي سوريا، تمهيدا لدخولها.

وقال المصدر اليوم السبت إنه “حرروا القرى المحيطة بقرية راجو، تمهيدا لدخولهم إليها، وهما قرية بيكو، وبلل كوي”.

ونفى المصدر السيطرة على قرية راجو، وقال “لم تتم السيطرة على قرية راجو بعد، فما زالت المعارك مستمرة، والتقدم مستمر”.