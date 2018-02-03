بالصور ..أول قمر صناعي عربي 100 في المئة

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم السبت، 3 فبراير/شباط، عن تدشين أول قمر صناعي عربي، يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100 بالمئة، ومن دون أي دعم خارجي أجنبي.
دشنت اليوم بحمد الله أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100% وبدون أي دعم خارجي أجنبي.. "خليفة سات" يدشن رسميا دخول الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل وامتلاك الدولة تقنيات بناء الأقمار الصناعية بنسبة 100% pic.twitter.com/iVO3ZWltYY
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2018
قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه .. وسنواصل دعمه .. ووجهنا بتصنيع أقمار صناعية بدقة أعلى .. شبابنا أثبتوا قدرة وكفاءة ورجولة في ميدان التصنيع الفضائي .. وسيشكلون مع زملائهم من العلماء والباحثين نواة لمستقبل علمي عربي راسخ pic.twitter.com/6YbeboPrnS
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2018