جعجع: “النق” لا يطعم خبزاً

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ “مشروعنا واضح وهو بناء دولة فعليّة قويّة ولقد أثبتنا ذلك بالقليل الذي بين أيدينا”.

وقال جعجع خلال حفل إطلاق المصالح الحزبيّة لماكينتها الإنتخابيّة في معراب: “إن التشكي والنق لا يطعم خبزاً ولا يروي غليلاً وإن الكلام والثرثرة في الصالونات لم يؤدي يوماً إلى تغييرِ شيءٍ وكل هذا مضيعة للوقت والجهدِ وملهاة ممكن أن تنتهي بمأساةٍ كبيرة”، مشيراً إلى أنّ “التصويت على أساس المنفعة الصغيرة سيحرمنا وطناً فعلياً وسيحرمنا من خدمات كبيرة”.

وتوجّه جعجع إلى الحاضرين في معراب بالقول: “التشكي والنق لا يطعم خبزاً ما يغيّر هو الذهاب في أيار والإقتراع انطلاقاً من ضميركم وأحلامكم ومستقبل أولادكم”، مضيفاً: “مصيرنا جميعاً للسنوات الـ4 المقبلة موجود في ورقة الإقتراع فلنتحمل مسؤولياتنا ولنقترع قوّات”.

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