ميريام سكاف: الشعب بالآخر “بيتحمل الثمن”

غرّدت رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف على حسابها الخاص عبر “تويتر” قائلة: “كل يلي صار ببلدنا بيعلّمنا انو الشعب هوي الي بالاخر بيتحمل الثمن ومش طالعلو شي لا من الخناقة ولا من الصلحة. وعطول المواطنيين هني الادوات وبالخدمة .. بس مين بيخدمهن بكرا ؟ مين بياخد ب إيدهن لمن يحتاجوا دولتهن؟”.

كل يلي صار ببلدنا بيعلّمنا انو الشعب هوي الي بالاخر بيتحمل الثمن ومش طالعلو شي لا من الخناقة ولا من الصلحة .

وعطول المواطنيين هني الادوات وبالخدمة .. بس مين بيخدمهن بكرا ؟ مين بياخد ب إيدهن لمن يحتاجوا دولتهن ؟

#ما_في_اخطر

من استغلال واستعمال الناس

والاتفاق معهن .. عليهن — Myriam Skaff (@MyriamSkaff) February 3, 2018

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