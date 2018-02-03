ميريام سكاف: الشعب بالآخر “بيتحمل الثمن”

3 فبراير, 2018 - 5:31 مساءً المصدر: وكالات
ميريام سكاف: الشعب بالآخر “بيتحمل الثمن”

غرّدت رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف على حسابها الخاص عبر “تويتر” قائلة: “كل يلي صار ببلدنا بيعلّمنا انو الشعب هوي الي بالاخر بيتحمل الثمن ومش طالعلو شي لا من الخناقة ولا من الصلحة. وعطول المواطنيين هني الادوات وبالخدمة .. بس مين بيخدمهن بكرا ؟ مين بياخد ب إيدهن لمن يحتاجوا دولتهن؟”.

المصدر: وكالات
3 فبراير, 2018

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