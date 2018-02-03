ميريام سكاف: الشعب بالآخر “بيتحمل الثمن”

غرّدت رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف على حسابها الخاص عبر “تويتر” قائلة: “كل يلي صار ببلدنا بيعلّمنا انو الشعب هوي الي بالاخر بيتحمل الثمن ومش طالعلو شي لا من الخناقة ولا من الصلحة. وعطول المواطنيين هني الادوات وبالخدمة .. بس مين بيخدمهن بكرا ؟ مين بياخد ب إيدهن لمن يحتاجوا دولتهن؟”.
كل يلي صار ببلدنا بيعلّمنا انو الشعب هوي الي بالاخر بيتحمل الثمن ومش طالعلو شي لا من الخناقة ولا من الصلحة .
وعطول المواطنيين هني الادوات وبالخدمة .. بس مين بيخدمهن بكرا ؟ مين بياخد ب إيدهن لمن يحتاجوا دولتهن ؟
#ما_في_اخطر
من استغلال واستعمال الناس
والاتفاق معهن .. عليهن
— Myriam Skaff (@MyriamSkaff) February 3, 2018