خوري: ارباح كازينو لبنان ارتفعت 18%

أعلن رئيس مجلس الادارة والمدير العام لكازينو لبنان رولان خوري انه “منذ تسعة اشهر هناك ورشة عمل في الكازينو بهدف تطويره من خلال ادخال العاب جديدة، ووضع حد لعمل المرابين والشبيحة في الصالات”.

ولفت في خلال حفل عشاء أقيم أمس الجمعة على شرف الاعلاميين الى انه “منذ تسلمه لمهامه كان من المتوقع ان يخسر الكازينو نحو 7 مليون دولار في اخر السنة، الا انه وبعد 6 اشهر ارتفعت الارباح بنسبة 18%، واقفلنا السنة الماضية بربح اضافي نسبته 3 مليون دولار”.

وقال: “نعمل جاهدين من اجل اعادة الموقع الثقافي للكازينو وفتح ابوابه امام كل فئات المجتمع، انطلاقا من هنا افتتحنا السنة الماضية القرية الميلادية التي زارها كل ليلة نحو الف شخص، وتضمنت عروضا للأطفال”.





وأكد خوري ان “وجود الاعلام الحر في لبنان يصوب اداء كل من يعمل في الدولة من سياسيين ومديرين عامين وغيرهم”، داعيا الاعلاميين الى “الاستيضاح عن الخطأ في ما لو اخطأنا في عملنا في كازينو لبنان، عندئذ لا ترحمونا لأنكم الضمانة للجميع”.

وأمل من الاعلام في المساعدة في موضوعين، “الاول هو تمديد الامتياز للكازينو الذي ينتهي بعد 8 سنوات، انما ضمن شروط جديدة. والثاني ان كازينو لبنان لديه الامتياز الحصري لألعاب الميسر، والخطورة تكمن في وجود نحو 500 محل في لبنان لديهم ألعاب تسلية اي قمار”.

وشدد على ان “ملف الكازينو يدار بشفافية مطلقة، وهو محمي من قبل الرئاسات الثلاث والجميع يريد لنا النجاح، ولا يوجد تدخلات من قبل السياسيين الذين حاولوا في بادىء الامر، كما طلبنا من مجلس الادارة وجميع العاملين ان يمثلوا الكازينو في احزابهم لا ان يمثلوا احزابهم في الكازينو”.

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