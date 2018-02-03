غاريوس: السجال مع بري انتهى

شدد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس على أن “اتفاق مار مخايل ليس مهددا، بدليل المشهد الذي سجل أمس في بلدة الحدث. ونحن نرسم علاقاتنا السياسية مع كل الأفرقاء ضمن منطق بناء الدولة، لذلك نختلف في بعض الأحيان في وجهات النظر. غير أن بناء الدولة هذا يمر بالمؤسسات أكان البرلمان أو في الحكومة”.

وعن العلاقات العونية مع الفرقاء على وقع المشهد الأخير في الشارع، أوضح غاريوس “أننا لسنا ضد الشيعة ولا ضد السنة ولا ضد الدروز، وهذا الموضوع بات اليوم وراءنا يجب الإهتمام بما يقوله المسؤولون الاسرائيليون عن النفط، إلى جانب المؤتمرات الدولية المنتظرة للبنان، والتي لم يكن المجتمع الدولي ليعقدها لمساعدة لبنان لو لم تسجل الحكومة إنجازات”.

وأشار إلى أن “كلاما كثيرا قيل في السابق ولم ينزل أحد إلى الشارع، علما أن هذا الأخير ليس إلا دليل ضعف. والكلام النابي الذي قيل في حق رئيس الجمهورية وعائلته لا يليق بأحد. غير أن الرئيس عون تعالى عن هذه الصغائر. في المقابل، قيل إن طابورا خامسا ذهب إلى الحدث. غير أن الطابور الخامس يكون عادة عددا محدودا من الأشخاص يطلقون النار في الهواء. لكن مشهد الأيام الأخيرة ليس كذلك. وعلى الرغم من ذلك، نحن لا نريد التعبير عن سخطنا في الشارع، في وقت يمكننا أن نناقش كل الملفات تحت سقف المؤسسات الدستورية.

وعن الرسالة التي أرادت عين التينة ايصالها إلى الرابية، خصوصا أن البعض يذكرون بأن الخلاف الأخير بين الطرفين فجّر تراكمات الخلافات المزمنة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، أكد أن “السجال انتهى مبدئيا، ونحن لا نرسم سياسة للرئيس بري، ونعتبر أنه لم يرد ايصال أي رسالة، وقد أثبت الجميع في الحدث أن التعاطي في المرحلة المقبلة سيكون تحت سقف المؤسسات”.

وختم غاريوس: “نريد من الحزب كما من الآخرين احترام فكرة وجود الجميع في المؤسسات تحت سقف منطق بناء الدولة”.

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