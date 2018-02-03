أحدث طائرة إنذار روسية تحلق في سماء سورية

ذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية أن طائرة الإنذار المبكر الروسية من طراز “أ-50أو” شوهدت في سماء سورية .

وهذه الطائرة تعتبر أحدث من الطائرة “إيل-76” المزودة برادار إنذار مبكر.

وتتفوق طائرة “أ-50أو” على النماذج الأولية من طائرات “أواكس” الروسية التي خرجت إلى حيز الوجود أواسط حقبة الثمانينات من القرن الماضي، في القدرة على اكتشاف الأهداف الجوية، وبالأخص طائرات “الشبح”.

وتستعين القوات الجوية الروسية التي أوكلت إليها مهمة مساندة الجيش العربي السوري بحربه ضد الإرهاب، بطائرات الإنذار المبكر منذ الشهر الثاني عشر من عام 2015.

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