اسقاط مقاتلة روسية في سوريا

قال ناشطون سوريون، السبت، إن مقاتلي المعارضة أسقطوا طائرة حربية روسية وأسروا قائدها في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية إن الطائرة هي روسية من نوع سوخوي 25، مشيرة إلى أنها أصيبت عن طريق إطلاق صاروخ أرض – جو.

وبحسب المرصد الموحد في الشمال السوري والمختص بتحديد حركة الطيران ،فإن الطائرة أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية.



وأشارت إلى أن الطائرة الحربية كانت تنفذ غارات على ريف إدلب وبالقرب من الطريق السريع لمدينة سراقب. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق أن الطائرة الحربية أسقطت بعد ظهر السبت قرب بلدة سراقب، التي تسعى القوات السورية للوصول إليها تحت غطاء غارات جوية روسية. ورجح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن أن تكون الطائرة الحربية روسية، مضيفا أن الطيار قفز من الطائرة وهبط بسلام على الأرض، مؤكدا خبر أسره من قبل مقاتلي المعارضة.

في حين قامت بعض مواقع التواصل الإجتماعية بتداول صور قالت أنها للطيار الروسي بعد مقتله

هذا وأحرزت القوات الحكومية المدعومة بالغارات الروسية تقدما في إدلب خلال الأسابيع الأخيرة.

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