تصفية نحو 30 مسلحا في منطقة سقوط الطائرة الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصفية نحو 30 مسلحا باستخدام أسلحة دقيقة في محافظة إدلب في سوريا.

وجاء في بيان للوزارة أنه “تم قصف المنطقة التي تسيطر عليها “جبهة النصرة” والتي أطلق منها الصاروخ الذي أسقطت الطائرة الحربية الروسية “سو-“25 بأسلحة دقيقة، وتم القضاء على 30 مسلحا من التنظيم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب من طراز “سو 25” ومقتل الطيار أثناء مواجهة مع الإرهابيين.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز المصلحة الروسي بالتعاون مع السلطات التركية يعمل على إعادة جثمان الطيار.

هذا وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية، أدت حتى الآن، إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن بتلك المناطق.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

