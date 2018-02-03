طوني فرنجية: هناك من يحاول حرف البوصلة

أكد طوني سليمان فرنجية ان “الوفاق السياسي في لبنان ضروري، إلا أنه عجز عن تأمين الكهرباء واستحداث خطة اقتصادية واضحة”.

وقال فرنجية خلال لقائه وفدا من “الحراك المدني العكاري” في بنشعي: “هناك من يحاول حرف البوصلة إثر الخطاب الطائفي، إلا أن البوصلة، اليوم، هي مرفأ طرابلس، مطار قليعات، النقل المشترك، فتلبية حاجات المواطن هي في صلب السياسة وخاصة من الناحية الإنمائية ولجهة تأمين فرص عمل”.

وأشار الى أن “بعض الذين يخوضون في المزايدات السياسية في الملف السوري أسسوا شركات في سوريا”، معتبرا أن “المواقف السياسية ستختلف بعد الانتخابات النيابية وخصوصاً مع تخطي سوريا الأزمة التي عاشتها”.

ورأى انه “على عكار كما المناطق اللبنانية كافة الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا، نظرا للتضحيات والأعباء المترتبة عن الأزمة السورية وخصوصاً في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية”.

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