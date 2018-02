ترامب: التحقيق بشأن روسيا “عار على أميركا”

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التحقيقات التي تجري في الولايات المتحدة بشأن روسيا، بأنها “عار على أميركا”، وذلك وفق تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وقال ترامب معلقا على مذكرة نشرتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، تتهم كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية باستخدام معلومات غير دقيقة لاستصدار قرار بالتنصت على عضو في فريق ترامب، فيما يخص “التدخل الروسي” المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية، إنها “تعيد الاعتبار لترامب”.

وأشارت المذكرة، التي سمح ترامب بنشرها أمس الجمعة، إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي “أظهر تحيزا واضحا” تجاه ترامب ودعم المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون.





وكتب ترامب: “مطاردة الساحرات (وأشباح) روسيا مستمرة وستستمر، لم يكن هناك تواطؤ (مع روسيا) أو عقبات (أمام التحقيق)، إنه عار على أميركا!”.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018