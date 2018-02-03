العنب دواء لهذا المرض!

3 فبراير, 2018 - 9:01 مساءً المصدر: وكالات
العنب دواء لهذا المرض!

قالت دراسة جديدة إنّ العنب يحتوي على عنصر كيميائي طبيعي يستطيع معالجة الاكتئاب إذا تم تناوله بانتظام. ويستهدف هذا العنصر خلايا في الدماغ كشفت الدراسات الحديثة أنها تلعب دوراً هاماً في عملية تطوّر الاكتئاب.
وبحسب بالدراسة التي أجريت في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، تقوم مركبات البوليفينول الموجودة في العنب باستهداف المسار العصبي الذي يؤدي إلى تطور الاكتئاب والقلق.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيتشر كومينيكشن”، ووصفت تناول العنب بانتظام ضمن النظام الغذائي بأنها إجراء علاجي يساعد على مقاومة أعراض الاكتئاب والقلق يستهدف الناقلات العصبية بشكل أفضل من مضادات الاكتئاب المتوفرة حالياً.

المصدر: وكالات
3 فبراير, 2018

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