ما هو السلاح الذي أسقط المقاتلة الروسية؟!

ذكر الجنرال الروسي المتقاعد، نيكولاي أنتوشكين، أن إسقاط الطائرة سو 25 في ريف إدلب، قد يكون بصاروخ محمول على الكتف، في حال كانت تحلق على ارتفاع أقل من 5 كيلومترات.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، عن أنتوشكين، وهو طيار عسكري من الدرجة الأولى ونائب في مجلس الدوما، قوله: “طائرة سو-25 مستقرة في القتال، وكل شيء يعتمد على مكان إصابة الصاروخ. يمكن لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف أن تسقط طائرة إذا حلقت على ارتفاع خمسة آلاف متر فأقل”.

وأشار أنتوشكين، إلى أنه يعرف هذه الطائرة جيدا وقد تولى قيادتها، مضيفا أن لدى سو 25 القدرة على استخدام البالونات الحرارية والتشويش النشط، بهدف الحماية.

وقال الطيار العسكري إن المعلومات حاليا قليلة جدا لتقديم أية استنتاجات حول ما حدث.

وفي الوقت نفسه، استذكر أنتوشكين، واقعة في أفغانستان، حين تمكن قائد طائرة مماثلة، من الهبوط بسلام بمحرك واحد دون عجلات مع جناح متضرر.

وفي حديثه عن مصرع قائد الطائرة سو 25، الذي تمكن من القفز بالمظلة وقتل أثناء الاشتباك، قال أنتوشكين: “الطيارون الروس لا يستسلمون ويقاتلون حتى النهاية، إنهم مدربون جيدا ومسؤولون ووطنيون”.

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