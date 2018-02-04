هذه الدولة متورطة في إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

قال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، إن الطائرات الروسية تتمتع بتقنيات عالية المستوى، ولا يستطيع أي تنظيم محدود في الإمكانيات أن يسقط تلك الطائرات.

وأضاف السبع، في اتصال مع “سبوتنيك”، مساء اليوم السبت، 3 فبراير/ شباط، أن حادث إسقاط الطائرة الروسية اليوم فوق إدلب، مؤشر واضح على أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي حصل على أسلحة نوعية، قادرة على إسقاط الطائرات الروسية كما حصل فى إدلب.

وتابع المحلل السياسي، أن هذه “طبعا ليست الحادثة الأولى فقد سبقها ـ الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية قبل أقل من شهر، عبر طائرات مسيرة تظهر أنها من إنتاج بدائي وبسيط ولكن من يتفحص التقنيات الموجودة بداخلها، يكتشف سريعا أنها من إنتاج دول متقدمة تقنيا لا تمتلكها دول عادية، مع الاشارة أن وقت الهجوم على حميميم قبل شهر، كانت هناك طائرة استطلاع أمريكية فوق قاعدة حميميم وطرطوس على ارتفاع 7000 متر”.

وأشار السبع، إلى أن “الهجوم الروسي على ملفات المنطقة ومنها الملف السوري، عبر فتح أفاق للحل السياسي التفاوضي في سوتشي وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضاء على الإرهاب من قاعدة حميميم، والتدخل العسكري للجيش التركي في عفرين، أفقد الإدارة الأمريكية عقلها، ودفعها إلى تسليح “جبهة النصرة” لتقويض المشاريع الروسية في المنطقة”.

وكانت “هيئة تحرير الشام”، المقربة من تنظيم “القاعدة” الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية “سو —25 ” في ريف إدلب السوري.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مساء اليوم السبت، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع “سو-25 ” في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، كما أن قائدها قتل خلال المعركة مع الإرهابيين، وأكدت أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا “حميميم” بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لغارة روسية قضت على 30 مسلحا في إدلب باستخدام أسلحة دقيقة في محافظة إدلب في سوريا.

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