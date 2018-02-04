بالفيديو.. رد عنيف من الـ «NBN» على «تحسين خياط»

ردّت قناة الـNBN على كلام رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد تحسين خياط خلال احتفال أقيم لمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس المحطة إنّ “لا البلطجية قدروا علينا ولا رئيس البلطجية قدر!”.

ووصفت الـNBN في مقدّمة نشرتها الأخباريّة خياط بتعابير سلبية. وقالت: “أطلّ حثالة الإعلام تحسين خياط الذي تفوح منه رائحة النتانة والقمامة متحدثًا عن البلطجة ورأس البلطجية فيما هو أخس الناس وأقذر ما تراه وتسمع من شاشته في عيدها الـ25. فإلى مزبلة التاريخ يا تحسين، فالبلطجي وأي كان هذا البلطجي أشرف منك ومن قناتك”.