أبرز معارضي “أردوغان” يدعوه لإعادة العلاقة مع دمشق

دعا زعيم حزب ”الشعب الجمهوري“ المعارض في تركيا ” كمال كيليتشدار أوغلو“ الحكومة التركية إلى ضرورة إعادة العلاقات مع دمشق، حفاظاً على وحدة الأراضي السورية، ولإيقاف سفك الدماء فيها.

ووجه ”أوغلو“ في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري والذي انعقد اليوم السبت 3-2-2018 في أنقرة، خطابه للحكومة التركية ودعاها لضرورة التواصل «بشكل فوري مع الحكومة السورية».

وتابع «إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية، لأن كلانا يريد وحدة الأراضي السوري»، بحسب وكالة الأناضول التركية.

يشار إلى أن”كيليتشدار أوغلو“ الذي يصنف بأنه مع حزبه من أقوى أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، والمعارض الرئيسي للرئيس ”أردوغان“ وحزبه، يدرس إمكانية القيام بزيارة إلى سوريا خلال الأيام القادمة، مؤكداً وجود رغبة في إقامة قناة اتصال مع القيادة السورية، على اعتبار أنه أحد أبرز مؤيدي الحكومة السورية «في محاربتها للإرهاب».

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