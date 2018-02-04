الجيش الحر يعتقل أحد المشاركين في سوتشي!

اعتقلت كتيبة “محمد الشرع” التابعة للجيش الحر أحد المشاركين في مؤتمر سوتشي ويدعى “خالد الشرع” بينما كان يحاول الوصول إلى مدينة داعل، وتحتفظ به الآن في سجنها، وقالت الكتيبة في بيان لها إنها ستسلم “الشرع” إلى محكمة دار العدل في حوران، بشرط أن تقوم الأخيرة باعتقال كافة المشاركين في مؤتمر سوتشي، وإلا فإن الكتيبة ستقوم بإلحاق العقاب به وفق ماتراه مناسباً وبحسب مايقرره وجهاء العشيرة، مطالبة في بيانها أهالي المشاركين الذين وصفتهم بالخونة بـ «وضع أنفسهم تحت الحق قولا وفعلا وأن لا يمر هذا الأمر دون رد مناسب».

وبينما قال قائد الكتيبة “صقر الشرع” في تصريحات صحفية له إن دار العدل لم تلقِ القبض على أي مشارك بالمؤتمر حتى الآن، مؤكداً أن المجلش العشائري لآل “الشرع” هو من سيصدر الحكم على المتهم بالمشاركة في سوتشي.

وسبق أن أقدمت ”نقابة المحامين الأحرار في درعا“ (معارضة) يوم الـ 25 من شهر كانون الأول الفائت على تحريك دعوة قضائية بحق كل من يثبت مشاركته وحضوره لمؤتمر ”الحوار الوطني“ في سوتشي، أو كل من تظهر له صلة بالمؤتمر، وطالبت بـ معاقبتهم بأقصى العقوبات بدعوى «جرم التخابر مع العدو والخيانة» وفق ما جاء في نص الدعوة المقدمة للمحكمة (دار العدل في حوران – معارضة) .

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