في الصفرا.. مروجي مخدرات بقبضة القوى الأمنية

صــــدر عــــن الـــمـــديـــريـــة العـــامة لقـــوى الأمـــن الداخلي ـ شعبـــة العــلاقـــات العـــامة البلاغ التالي:

استكمالاً لقمع تفشي ظاهرة ترويج المخدرات، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من شعبة

المعلومات في قوى الامن الداخلي وفي محلة الصفرا من توقيف، كل من اللبنانيين:

م. ع. (مواليد عام 1973)

ع. خ. (مواليد عام 1997)

على متن آلية نوع “كيا ريو” لون جردوني، وضبط بداخلها :

35 علبة بلاستيكية بداخل قسم منها مادة باز الكوكايين وبالقسم الآخر مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالي /6/ غ ومبلغ مالي.

كما ضبط بحوزة الاول قطعة من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات.

اودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء لإشارة القضاء المختص.