الدب السوري لم ينقرض

فيديو قصير مصور يوم السبت 20\1\2018 , وتحديداً من جبل اليونان وهي أعلى قمة في بلودان تظهر آثار أقدام من الواضح أنها غير بشرية ومن خلال البحث البسيط بالإنترنت تظهر أن آثار الأقدام هي للدب البني السوري وحتى طريقة مشيه مطابقة للصور , بالإضافة إلى الفيديو هناك صور ثابتة مرفقة , علماً أن الدب السوري الشهير عالمياً يشير الخبراء أنه إنقرض من خمسين سنة من سوريا وبقي القليل منه موزع في كردستان و أرمينيا وكازاخستان , ولكن ظهرت عدة صور عام 2004 ل الدب السوري حيث شوهد بشكل غامض في جبال الحرمون في ريف دمشق أيضاً .. فهل فعلاً الدب السوري لازال موجود ؟ّ!

شاهد الفيديو:

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