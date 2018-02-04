الجراح: المرحلة صعبة

أكد وزير الاتصالات جمال الجراح أن “لبنان يعيش منذ شهر في توتر سياسي كاد ان يأخذنا الى منزلقات خطيرة، لولا تفوق الحكمة والوعي على التوتر لكنا في مكان آخر وخسرنا كل ما انجزناه”.

واشار خلال لقاء عقد في بلدة مجدل عنجر الى “ان المرحلة صعبة ووضع المنطقة اصعب، كل هذا يرخي بظلاله على لبنان واستقراره، وبالتالي دون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي وانمائي، من هنا كان حرص الرئيس سعد الحريري على الاستقرار وعلى الإنماء، بخاصة أن ثمة حاجات كثيرة وملحة، الأمر الذي دفع بالرئيس الحريري إلى زيارة دول عدة لإنجاح مؤتمر باريس 4 ومؤتمر روما لدعم الجيش والتنمية والبنى التحتية”.

ولفت إلى “أن كتاب رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين كان موضع اهتمام الرئيس الحريري الذي أحاله إلى هيئة الإغاثة”. وأشار إلى “أنه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تقرر ضم مكبي نفايات برالياس وجب جنين إلى المكبات التي تساعدها الدولة بالمصاريف التشغيلية”، مشيرا إلى مشاريع تنموية ستنفذ في البقاع.

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