جنبلاط يكشف عن أحد المرشحين الجدد

4 فبراير, 2018 - 10:44 صباحًا المصدر: رصد
جنبلاط يكشف عن أحد المرشحين الجدد

غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً إنّه “يوم مشمس عادي من ايام بيروت، ينقصه منظر الاهرام .ممكن الاستعاضة بالتمتع ببرج المر من العهد الفرعوني السادس او بسماء بيروت من مرحلة الانقراض المعماري المشرف على اطلال الاشرفية”.

وأضاف: “اما الجمل فهو احد المرشحين الجدد من عصر خوفو”.

وأرفق جنبلاط التغريدة بصورة جمل من أمام الأهرام المصرية.

المصدر: رصد
4 فبراير, 2018

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