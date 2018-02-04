حبيش: التحالفات الانتخابية ليست محسومة

أشار النائب ​هادي حبيش​ إلى “أن الأجواء الانتخابية لا شك انطلقت في كافة المناطق اللبنانية كما في عكار”.

وعن التحالفات الانتخابية المرتقبة، أوضح حبيش أنها “ليست محسومة حتى الساعة ولا نهائية”، مؤكدا “أن الاتصالات جارية بين ​تيار المستقبل​ و​التيار الوطني الحر​ وعدد من المرشحين في طليعتهم دولة الرئيس ​عصام فارس​ وعدد آخر من المرشحين والأحزاب”. وقال: “إن الأمور متجهة إلى تشكيل 3 لوائح في عكار أو 4 غير مكتملة أو مكتملة، وذلك يعود إلى عدد المرشحين على اللائحة. لكننا ما زلنا في البداية”.

وأضاف: “اقتربت مهل الترشيحات وتأليف اللوائح وتسجيلها في ​وزارة الداخلية​ قبل أربعين يوما من تاريخ إجراء الانتخابات. خلال أسبوعين أو ثلاثة نتطلع إلى أن تتبلور الصورة بشكل نهائي حتى يطلع أهل عكار على ما ستؤول إليه اللوائح والترشيحات ليحسموا خياراتهم”.

ونفى حبيش إمكان تعديل ​قانون الانتخابات​ الجديد، قائلا: “أي كلام عن التعديل أصبح شبه مستحيل. لأن ​الهيئات الناخبة​ دعيت، وفخامة رئيس الجمهورية وقع على المرسوم الذي وقعه بدوره رئيس الحكومة ووزير الداخلية”.

أما عن مسألة الطعون في ​الانتخابات النيابية​، فقال: “هذا القانون يطبق على الجميع ولا أظن أن الطعون ستصل إلى أي نتيجة، اذا حصلت، وثغرات القانون الواضحة لن تبطل الانتخابات”.