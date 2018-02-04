تركيا تعلن عن نتائج غصن الزيتون منذ انطلاقها

4 فبراير, 2018 - 12:23 مساءً المصدر: وكالات
تركيا تعلن عن نتائج غصن الزيتون منذ انطلاقها

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس مجلس الوزراء بكر بوزداغ أن عملية غصن الزيتون التي تنفذها القوات التركية والجيش السوري الحر في عفرين شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 10 جنود أتراك وإصابة 39 آخرين، في حين تم القضاء خلال العملية على 932 مسلحا.

وقال بوزادغ اليوم الأحد في حوار مع قناة “سي إن إن ترك” إنه “قتل 10 جنود أتراك وأصيب 39 آخرين منذ بدء عملية غصن الزيتون في حين تم القضاء على 932 إرهابيا منذ بدء المعركة”.

وأضاف بوزداغ “تجرى التحقيقات بخصوص الأسلحة التي استهدفت الدبابة التركية أمس في عفرين ولمن تعود”.

المصدر: وكالات
4 فبراير, 2018

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