أمريكا تسعى لنقل بقايا داعش إلى أفغانستان

قال وزیر الدفاع الإيراني أمیر حاتمي إن الولايات المتحدة تحاول إنقاذ عناصر داعش من الهلاك الذي ألم بهم في سوریا والعراق ونقلهم إلى أفغانستان.

وتأتي تصريحات حاتمي اليوم خلال محادثات هاتفیة أجراها مع نظیره الأفغاني طارق شاه بهرامي، استعرض خلالها الجانبان الأوضاع الأمنیة في أفغانستان وأكدا على ضرورة المكافحة الحقیقیة للإرهاب في المنطقة.

وقال حاتمي خلال المحادثة إن الإدارة الأمريكية زرعت داعش في المنطقة لتمریر مخططاتها في سوریا والعراق، إلا أنها وبعد هزیمة التنظيم هناك، تحاول إنقاذ داعش ونقل عناصره إلى أفغانستان، كي تبرر تواجدها في هذا البلد بذريعة مكافحة التنظیم الإرهابي.

وأعرب حاتمي عن اعتقاده بأن إحلال الأمن في أفغانستان رهن بالنهج الإیجابي لدول المنطقة مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة استثمار الطاقات المشتركة لكافة دول المنطقة للتصدي للإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار في أفغانستان.

بدوره أشار وزیر الدفاع الأفغاني إلى وجود أكثر من 20 جماعة إرهابیة في أفغانستان حالیا، منوها بأن إطلاق العنان لهذه الجماعات الإرهابیة من شأنه تهدید المنطقة وخلق أزمات حادة فيها، وأكد على ضرورة التعاون المشترك لسائر دول الجوار حتى القضاء التام على الإرهاب.

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