أرسلان مندهش!

غرّد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال أرسلان، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “بالامس كان النهار طويلاً لمراجعات الأهل في الشويفات، وما أدهشني هو هذا الكم الهائل من شباب الجبل ووادي التيم الذين تقدموا إلى دورة مأمورين في أمن الدولة، والذي يضاعف عددهم أضعاف أضعاف العدد المطلوب، وكثر منهم من يحمل شهادات علمية مميزة”.

بالامس كان نهاراً طويلاً لمراجعات الأهل في الشويفات، وما أدهشني هو هذا الكم الهائل من شباب الجبل ووادي التيم الذين تقدموا إلى دورة مأمورين في أمن الدولة، والذي يضاعف عددهم أضعاف أضعاف العدد المطلوب، وكثر منهم من يحمل شهادات علمية مميزة.. pic.twitter.com/xMjpcW0UZh — Talal Arslan (@talalarslane) February 4, 2018

وأضاف: “هذا إن دل على شيء يدل على التردي الاقتصادي المهول لأبنائنا ولمناطقنا، فلا يجوز السكوت عنه والتأقلم مع هذا الواقع المرير والظالم الذي لا يفتح لشبابنا أية أفق تليق بعلمهم وكفاءاتهم”.

هذا إن دل على شيء يدلّ على التردي الاقتصادي المهول لأبنائنا ولمناطقنا، فلا يجوز السكوت عنه والتأقلم مع هذا الواقع المرير والظالم الذي لا يفتح لشبابنا أية أفق تليق بعلمهم وكفاءاتهم… — Talal Arslan (@talalarslane) February 4, 2018

وختم أرسلان: “للمرة الخامسة أدعو لضرورة عقد اجتماع لنواب الجبل ووزرائه للبحث الجدي ووضع حد لهذا الاهمال الحاصل لحقوقنا التي هي ليست ملك أحد سوى الناس، حتى لا تنطبق علينا مقولة الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

للمرة الخامسة أدعو لضرورة عقد اجتماع لنواب ووزراء الجبل للبحث الجدّي ووضع حد لهذا الاهمال الحاصل لحقوقنا التي هي ليست ملك أحد سوى الناس، حتى لا تنطبق علينا مقولة الساكت عن الحق شيطان أخرس. — Talal Arslan (@talalarslane) February 4, 2018

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

