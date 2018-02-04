جنبلاط يحذف هذه التغريدة… ويعتذر

بعد أن غرد النائب وليد جنبلاط قائلا “يوم مشمس عادي من ايام بيروت، والضواحي ترى بعض الغيوم العابرة، اما الدخان الاسود فهو دليل ان معمل الزوق شغال ومعه فاطمة غول السفينة التركية.نفس المنظر يٌشاهد فوق الجية. الدخان دليل صحة ونقاوة الـfuel .لكن اين بيروت؟ اضغط على Google Earth…”

إلا أنه عاد لاحقاً وحذف تغريدته من حسابه على “تويتر”، ليعود ويغرّد “يوم مشمس وعادي من ايام بيروت وبعضُ من التلوث، اما الدخان الاسود فأنه حريق عادي لمعمل بلاستيك. عذرا من فاطمة غول…”

يوم مشمس وعادي من ايام بيروت .بعضُ من التلوث 🌑🌚اما الدخان الاسود فأنه حريق عادي 👀👀 لمعمل بلاستيك .عذرا من فاطمة غول 😂😂 pic.twitter.com/HIhFnec4gl — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 4, 2018

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