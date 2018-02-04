مفتي سوريا يقدم تعازيه بوفاة الطيار الروسي

قدم مفتي سوريا، أحمد حسون، تعازيه الحارة بوفاة قائد الطيارة الروسية التي تم اسقاطها من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب.

وقال أثناء لقائه مع مجموعة العمل في مجلس التعاون مع المؤسسات الدينية الروسية، والتي وصلت إلى سوريا للعمل الإنساني على نطاق واسع “خسرنا البارحة طيارا رائعا”.

كما تذكر حسون الممرضات الروسيات اللواتي توفين في حلب في ديسمبر / كانون الأول 2016 عندما تعرض أحد المستشفيات الميدانية الروسية للقصف من قبل الإرهابيين. مؤكدا أن السوريين والروس جنبا إلى جنب “يقدمون الدماء”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية من نوع “سو-25 ” في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، كما أن قائدها قتل خلال المعركة مع الإرهابيين.

وأكدت أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا “حميميم” بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لغارة روسية قضت على 30 مسلحا في إدلب باستخدام أسلحة دقيقة في محافظة إدلب في سوريا.

وكانت “هيئة تحرير الشام”، المقربة من تنظيم “القاعدة” الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية “سو —25 ” في ريف إدلب السوري.

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