أسلحة في بغداد وتفجير مخزن صواريخ في الرمادي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، أنها نفذت حملة تفتيش للبحث عن الأسلحة غير المرخصة في بغداد.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه أن “قوة تابعة للقيادة نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقتي الفضيلية وحي العامل، في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد”. وأضافت أن “العملية أسفرت عن العثور على كمية من الأسلحة غير المجازة”.

من جهة أخرى، أعانت وزارة الدفاع العراقية، أن فرقة المشاة الرابعة عشرة في الجيش العراقي نفذت عملية تفتيش واسعة لتطهير مناطق الفلوجة والكرمة والصقلاوية في محافظة الأنبار من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن العملية “أسفرت عن العثور على كدس للمقذوفات يحتوي على عشرة صواريخ خلافة، ومئة صاروخ منجنيق، وعشر عبوات ناسفة على شكل كاشية، ومئة عبوة شكلية قمعية، وخمس أسطوانات غاز، إضافة إلى مئتي مسطر تفجير”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن “أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة فجرت الكدس دون وقوع حوادث بشرية أو مادية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

