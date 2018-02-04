ذهب للتنقيب على الآثار في جون فوُجد جثة هامدة!!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن المعلومات الأولية ترجح ان تكون الجثة التي تم سحبها اليوم من مجرى نهر بسري، مقابل بلدة جون- الشوف، تعود لشخص من التابعية المغربية، كان يقوم بالتنقيب عن آثار تاريخية في المنطقة، وتم الابلاغ عن فقدانه منذ أيام.

وذكرت ان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهره وهو يحاول الدخول إلى مغارة تقع على منحدر شاهق في منطقة وعرة في خراج بلدة جون، ثم انزلق وهوى على المنحدر وسقط عند مجرى النهر ولقي مصرعه.

وفيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث، لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادثة، شرح المدير الاقليمي للدفاع المدني حسام دحروج، عملية سحب الجثة، فقال: “منذ البارحة ونحن نحاول سحب الجثة، إلا ان وعورة المنطقة منعتنا من ذلك، على الرغم من تدخل طوافة للجيش اللبناني، واليوم وبعد تدخل طوافة أخرى للجيش والقوات الجوية والانقاذ البحري، وعند الساعة الحادية عشر والنصف تمكنوا من سحب الجثة وتم نقلها الى مدرسة الفرير في الرميلة، ومن ثم نقلت الى مستشفى صيدا الحكومي”.

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