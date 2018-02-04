الحريري: أمامنا تحد كبير

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الانتخابات هذه السنة ليست كسابقاتها، فصوت واحد قد يحدث فرقا، والتحدي كبير، والبعض يعتقد أنه بالقانون الجديد سيتمكن في مكان ما من أن يقلل من أهمية تيار المستقبل، ولكن ليس هناك سوى صناديق الاقتراع التي يمكنها أن تثبت غير ذلك”.

كلام الحريري جاء خلال حفل عشاء أقامه على شرفه الرئيس الأسبق لاتحاد العائلات البيروتية محمد سنو، في منزله، أشار فيه الى ان “أمامنا تحد كبير. قد يكون البعض لم يفهم حتى الآن هذا القانون بشكل جيد. فكلما زاد التصويت، زادت حظوظ نجاحنا وعدم خرق لوائحنا. وقد رأيتم خلال عام، منذ بداية تشكيل هذه الحكومة، كم تمكنا من تحقيق إنجازات بفضل التوافق الموجود في البلد. ولنكن صريحين مع بعضنا البعض، هذا البلد لا يدار إلا بالتوافق، فقد جربنا كل شيء، جربنا أن نختلف، فماذا حدث؟ توقف البلد. جربنا أن يحكم فريق معين لوحده، فماذا حصل؟ أصاب الشلل البلد.”

واضاف جرب فريق آخر أن يدير البلد وحده، والنتيجة نفسها. الآن، وللمرة الأولى، لجأنا إلى نفس الأفكار التي كانت لدى رفيق الحريري، وهي أن يتحدث مع الجميع ويدور الزوايا. فالنظام السوري كان خصمه السياسي، لكنه تمكن من تحقيق ما أنجزه لأنه كان يدور الزوايا ويعض على الجرح أحيانا. فما الذي قمنا به نحن خلال هذه المرحلة غير ذلك”؟.





وتابع: “هناك اليوم من يزايد علينا بالقول ان موقفه عروبي أو ضد فلان أو فلان آخر. نحن قمنا بربط نزاع مع حزب الله، ونختلف مع الحزب في الأمور الاستراتيجية، ولكن هل يجب أن يجعلنا ذلك نوقف العمل في البلد؟ كلا. نستطيع أن نختلف في الأمور الاستراتيجية، ولكن علينا أن نتوافق على الأمور الداخلية، ولا شيء في البلد يمكن أن يتحقق إلا من خلال هذا التوافق. لذلك، سرنا في هذا الخط”.

وختم الحريري: “ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية يؤكد أنه من غير المقبول أن تتحمل بيروت كل هذه الأعباء. فلماذا عليها أن تدفع الثمن عن كل من يخطئ؟ بيروت ليست مكسر عصا لأي كان، بل يجب أن تكون محمية من الجميع ومن أجل الجميع، لأن الجميع يعيش فيها. من هنا يجب أن يتوقف هذا الأسلوب، ولا يجوز أن يدفع أهل بيروت هذا الثمن. أنا لن أقبل بذلك. لقد تجاوزنا قطوعا خطيرا جدا”.

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