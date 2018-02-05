أردوغان: نعرف مصدر الصاروخ الذي تسبب بمقتل 5 من جنودنا في سوريا!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بحوزته معلومات عن مصدر الصاروخ الذي تسبب في مقتل 5 جنود أتراك في سوريا، إلا أنه رأى من المبكر الكشف عن اسم البلد.

وقال أردوغان أمام الصحفيين في إسطنبول قبل توجهه في زيارة إلى روما والفاتيكان: “لدينا معلومات، لكن لن يكون من الصواب إعلان ذلك قبل التوصل إلى خلاصة نهائية”.

وأوضح الرئيس التركي أنه قبل نصف ساعة تحدث إلى رئيس أركان جيش بلاده، الجنرال خلوصي أكار، مشيرا إلى وجود معلومات، لكن “سيكون من الخطأ الإدلاء بتصريح قبل التوصل إلى خلاصة”.

ولفت إلى أن لدى أنقرة تقييمات، مشددا على أن “أياً تكن الجهة، فهي تعمل يداً بيد مع الإرهابيين. عندما يتضح الأمر سنعلنه أمام العالم أجمع”.

وكانت صحف مؤيدة للحكومة التركية منها “يني ضفق”، و”يني آكيت” اتهمت الولايات المتحدة بتزويد المقاتلين الأكراد بالصاروخ المستخدم في الهجوم الذي قتل الجنود الأتراك الخمسة.

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