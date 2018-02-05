مبادرة “سعودية مصرية” لإعادة الإعمار في سوريا

كشف “احمد الوكيل” رئيس الغرف التجارية في مصر عن إطلاق مبادرة سعودية مصرية لإعادة الإعمار في كل من سوريا والعراق وليبيا وضخ استثمارات جديدة في أسواق هذه الدول.

ويشارك في المبادرة مجموعة من المستثمرين السعوديين والمصريين والاتحاد العام المصري للغرف التجارية، وغرفة التجارة السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي.

وأضاف “الوكيل” في حديث لموقع مصري بأنه سيتم تنظيم معرضين ومؤتمرين موسعين فى كل من سوريا وليبيا خلال شهري نيسان وأيار القادمين، دون أن يوضح كيفية التنسيق لعقد هذا المؤتمر في سوريا.

وكان “الوكيل” قد ترأس وفد مصر إلى معرض دمشق الدولي الأخير حيث التقى حينها وزراء بالحكومة السورية ورجال أعمال سوريين ليعلن بعدها في بيان صادر عنه بأن إعادة إعمار سوريا هي أولوية لمصر.

يذكر أن الأمم المتحدة قدّرت تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ250 مليار دولار على الأقل.

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