في النبطية.. مسنّان يروجان للمخدرات !

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام شخصين بترويج وتعاطي المخدرات في مدينة النبطية.
بتاريخ ٣/٢/٢٠١٨ وفي المدينة المذكورة، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت هذه الشعبة من توقيفهما وهما اللبنانيان:
– ر. ش. (مواليد عام ١٩٥٥)
– ل. ح. (مواليد عام ١٩٥١)
وضبط بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف، دفاتر لف سجائر وحبوب مخدرة نوع ” ترامادول”.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.
سلم الموقوفان مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم بناء لاشارة القضاء المختص.