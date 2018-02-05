في النبطية.. مسنّان يروجان للمخدرات !

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام شخصين بترويج وتعاطي المخدرات في مدينة النبطية.

بتاريخ ٣/٢/٢٠١٨ وفي المدينة المذكورة، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت هذه الشعبة من توقيفهما وهما اللبنانيان:

– ر. ش. (مواليد عام ١٩٥٥)

– ل. ح. (مواليد عام ١٩٥١)

وضبط بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف، دفاتر لف سجائر وحبوب مخدرة نوع ” ترامادول”.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.

سلم الموقوفان مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم بناء لاشارة القضاء المختص.