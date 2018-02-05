لقاء “عون بري” سيخرج بموقف موحد

توقع وزير البيئة طارق الخطيب “ان يخرج الاجتماع الذي سيعقد غدا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بموقف لبناني واحد بمواجهة التحديات الاسرائيلية حول الغاز في البحر الذي تدعي اسرائيل امتلاكها له”.

وأمل الخطيب في حديث اذاعي ان “يسود الاجتماع جو من الإرتياح ينعكس على الساحة اللبنانية وأن تزول غيمة الصيف التي مرت ونعود لاستئناف الحياة الدستورية”.

وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أوضح الخطيب انه “حتى الساعة لم يبلغ الوزراء بأي موعد الا انه اعطى فرصة حتى مساء الثلاثاء لتوزيع جدول الاعمال في حال كان هناك قرار بعقدها”.