مزورو مستندات بقبضة الأمن العام

5 فبراير, 2018 - 10:37 صباحًا
مزورو مستندات بقبضة الأمن العام

أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/01/2018 لغاية 31/01/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية.

– شخص واحد بجرم السمسرة.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، احيلوا جميعا على القضاء المختص”.

5 فبراير, 2018

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