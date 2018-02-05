مزورو مستندات بقبضة الأمن العام

أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/01/2018 لغاية 31/01/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية.

– شخص واحد بجرم السمسرة.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، احيلوا جميعا على القضاء المختص”.