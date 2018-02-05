صدور الحكم في قضية “التخابر” بحق ميشال المر

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن صباح اليوم الاثنين الواقع في 5-2-2018، حكماً يقضي بإبطال التعقبات في قضية “التخابر غير الشرعي” بحق المدعى عليهما شركة ستوديو فيزيون ش.م.ل.. وميشال غبريال المر:

وجاء الحكم على الشكل التالي:

“نحكم بإبطال التعقبات بحق المدعى عليهما شركة ستوديو فيزيون ش.م.ل.. وميشال غبريال المر مما أسند اليهما بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 38-156 المادة الثانية من القانون رقم 97-623المعدل والمادة 770 من قانون العقوبات عملا بالتعليل أعلاه

برد المطالب المدنية المقدمة من المدعية برمتها في ضوء النتيجة أعهلاه لعدم قانونيتها

برد طلب الاستعانة بالخبرة الفنية من المدعى عليها لعدم الجدوى منه

برد طلب المدعية الرامية |إلى تكليف الجهة المدعى عليهما بيان أرقام الاجراء لديها الذين تم تحويل الاتصالات عبرهم لعدم الجدوى منه تبعا للنتيجة أعلاه

جكم وجاهي بحق المدعية كل من المعية والمدعي عليهما بتاريخ 5-2-2018”.

وكانت وزارة الاتصالات اللبنانية رفعت في حزيران من العام الماضي دعوى قضائية بحق شركة “ستوديو فيزيون”، وورد في الدعوى ان المدعى عليهم “أقدموا على سرقة أموال الدولة (…) وتهرّبوا من دفع رسوم وضرائب على المبالغ التي استولوا عليها (…) والاستيلاء غير المشروع على أموال عامة تعود الى الدولة (…)”.

وادعى القضاء اللبناني على أحد مالكي “تلفزيون الـ”MTV”، وشركة الإنتاج “استديو فيزيون”، ميشال غبريال المر، بتهمة “التخابر الدولي غير الشرعي”.

وكشفت حينها مداولات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على شركة “ستوديو فيزيون” التي يملكها ميشال غبريال المرّ بتهمة هدر المال العام في قضية التخابر الدولي غير الشرعي.



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