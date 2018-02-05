توقيف مطلوبين في «حراجل» و«فاريا»

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 1/2/2018 وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة، في محلة فاريّا، أحد مروجي المخدرات:
– ي. س. (موليد عام ١٩٩٣، لبناني)
و ضبط داخل الشاليه كمية من المخدرات، من أنواع مختلفة:
– /٢٤٤/ غ. من مادة الماريجوانا
– /197/ غ. من مادة حشيشة الكيف
– طوابع lsd عدد ٢
– ميزان حساس عدد ٢
– فرّامة عدد ٢
– /٢٠/ بذرة داخل انابيب صغيرة لزراعة الماريجوانا
وفي حراجل، أوقف عناصر المكتب المذكور، المطلوب للقضاء:
– ر. أ. (مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)
بحقه /11/ مذكرات توقيف، /10/ منها بجرم مخدرات وواحدة بجرم تهديد.
التحقيق جارٍ بإشراف لقضاء المختص.