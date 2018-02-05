أنقرة: قواتنا حيدت 947 مسلحا منذ بدء عملية “غصن الزيتون”

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الاثنين، عن تحييد 947 من المسلحين الأكراد خلال عملية “غصن الزيتون” الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمال سوريا.

وقالت الأركان التركية، في بيان، إن قواتها حيّدت في الساعات الـ 24 الأخيرة، 12 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم “داعش” وتنظيمات يسارية متطرفة.

وتشن القوات التركية، منذ الـ20 من يناير الماضي عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

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