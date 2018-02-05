الجيش السوري يتقدم بريف حماة

استعاد الجيش السوري ثلاث قرى مهمة في ريف حماة، اليوم الاثنين 5 فبراير / شباط.

قال قائد العمليات العسكرية في الجيش السوري في ريف حماة إن الجيش السوري استعاد ثلاث قرى مهمة في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وذكر قائد العمليات العسكرية لـ”سبوتنيك” أن الجيش السوري استعاد ثلاث قرى مهمة في ريف حماة الشمالي الشرقي، مشيرا إلى أن الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في المنطقة.

ولفت إلى أن القرى التي سيطر عليها هي قرى بيضون وسفاف أبو الخير ومعصران.

وأشارت قائد العمليات العسكرية إلى أن الجيش السوري خاض مواجهات عنيفة ضد مسلحي تنظيم “داعش” المحاصر في جيب في المنطقة الواقعة على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.