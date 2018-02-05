من هو الطيار الروسي الذي قتل في إدلب بعد إسقاط طائرته

5 فبراير, 2018 - 11:49 صباحًا المصدر: سبوتنيك
من هو الطيار الروسي الذي قتل في إدلب بعد إسقاط طائرته

وصف القائم بأعمال محافظ مقاطعة بريمورسكي كراي الروسية أندريه تارسينكو، بأن مقتل الطيار رومان فيليبوف الذي أسقطت طائرته أثناء محاربة الإرهابيين في سوريا بأنه خسارة كبيرة لكل روسيا ولأهله.

صرح تارسينكو قائلا:”بالنسبة لكل أهالي المقاطعة فإن مقتل فيليبوف هو خسارة كبيرة لنا، وتابع قائلا بأن خدمة الطيار العسكرية ترتبط ارتباطا وثيقا بفلاديفوستوك و بريموري”.

وتابع تارسينكو، قائلا بأن فيليبوف “أدى واجبه العسكري بكل شرف وإخلاص، وبأن مقتله يمثل خسارة كبيرة لنا جميعا ولأقاربه”، معربا عن تعازيه الحارة لأسرة الطيار ولأصدقائه.

المصدر: سبوتنيك
5 فبراير, 2018

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