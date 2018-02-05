حاصباني يدق جرس الإنذار

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع منظمة “هيومن رايتس وتش”، في الوزارة، مجلس الوزراء إلى الإسراع في وضع خطة للنفايات، مؤكداً أن “الحرق العشوائي يضر بشكل مباشر البيئة والمواطن”.

وقال: “نرفع الصوت وندق جرس الإنذار لوضع أولوية وطنية لتأمين العلاج لمن تضرروا من فشل الدولة من تأمين بيئة سليمة”.

وأعلن أنه “مع كل زيادة 1% من الجسيمات يزيد احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14%”، مشيراً الى أنه “في لبنان يوجد أكثر من 940 مكباً عشوائياً للنفايات وأكثر من 150 موقعاً يتم فيه حرق النفايات في الهواء الطلق أسبوعياً”.

وأعلن أنه “وبحسب دراسة للجامعة الأميركية، هناك 77% من نفايات لبنان الصلبة يطمر أو يرمى بطريقة غير سليمة”، لافتاً الى أن “حرق النفايات في الهواء الطلق يزيد احتمال الإصابة بأمراض الرئة بنسبة 200%”.

وقال: “يصل عدد المرضى بسرطان الرئة في لبنان إلى حوالى 1212 ومرضى سرطان “القولون” إلى أكثر من 1090″.

وأوضح أن معدل كلفة الدواء لمعالجة مريض مصاب بسرطان الرئة يقارب 13000 دولار وهذه الكلفة كانت 5000 عام 2012، لكن الأدوية المتطورة زادت هذه الكلفة بشكل كبير”.

ودعا الى “ضرورة رصد موازنة إضافية لعلاج مرضى السرطان وعدم اخضاع هذه الموازنات إلى التقشف لأن لا تقشف بصحة الإنسان”.

وأكد انه “سيكون هناك تحركات إضافية لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن هذه الكارثة البيئية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

