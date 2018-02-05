بالصور.. «مشمش» تودع الشهيد خالد خليل

وصل جثمان الجندي الشهيد خالد خليل الى مسقط رأسه في بلدة مشمش، حيث كان له استقبال حاشد عند مدخل البلدة، في حضور رئيس البلدية محمد بركات وفاعليات.

وحمل نعش الشهيد المسجى بالعلم اللبناني على أكف رفاق السلاح وصولاً الى دارته وسط حال من الحزن لتلقي عائلته نظرة الوداع الأخيرة حيث سيصلى على جثامنه عقب صلاة العصر.



وقد وجه بركات تحية للجيش وأكد أن “مشمش وعكار كانت وستبقى الى جانب المؤسسة العسكرية”. وقال: “اليوم هو عرس الشهادة والشهداء فمشمش اليوم تودع عريساً شهيداً من خيرة شبابها على مذبح الوطن، فهو لذلك يوم العزة والكرامة والعنفوان والتضحية في سبيل وطننا لبنان. واننا على استعداد دائماً للتضحية في سبيل بلدنا ونقول للظلاميين والقتلة أن بقاء الوطن هو عنوان عزتنا وكرامتنا ولن يتمكن أي كان النيل من هذا البلد المحروس بجيشه وشعبه”.

وحيا بركات قائد الجيش “صمام الأمان” ومعزياً عائلة الشهيد ومتمنياً الشفاء للجرحى.



