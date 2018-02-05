كشف وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عن خطة وطنية لتنظيم النقل البري في لبنان اعدتها وزارة الاشغال العامة والنقل بالتنسيق مع قطاع النقل البري، وآلية تنفيذها باعتبارها من المشاريع الاكثر حيوية والتي تهم المواطن اللبناني.

وأكد فنيانوس خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ووفد من اتحاد نقابات ومصالح النقل البري برئاسة بسام طليس، ان “خطة النقل ستكون أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء”.

وأشار فنيانوس الى أن “هناك أمورا متممة لهذا المشروع التي تحفظ حقوق العمال والسائقين والسيارات العمومية واتحادات النقل من خلال تنفيذ هذه الخطة والقوانين المرعية الاجراء”، مؤكدا ان “الإتحادات ليس لديها أي مطالب تعجيزية سوى تطبيق القانون، وهذا يستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ بعض الاجراءات التي تؤدي الى حل لقطاع النقل اللبناني التي يعاني منها الجميع”.

وقال “حان الوقت لاقرار الخطة، وأهم أمرين في هذا الموضوع هما: الاول مصلحة المواطن والبلد واتحادات النقل، والثاني عندما أكون على رأس وزارة الأشغال بمن أمثل واطلاقي للخطة ليتم تنفيذها في المراحل المقبلة، وبذلك نكون قد وجدنا حلا لأزمة النقل في لبنان”. ولفت الى ان “كل سائق منتسب الى اتحادات ونقابات قطاع النقل في لبنان ملتزم بالقوانين المرعية الاجراء”.

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