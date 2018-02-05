حزب الله يُطلق ماكينته الإنتخابية في بيروت الجمعة

يستعد حزب الله لإطلاق ماكينته الإنتخابية في منطقة بيروت, يوم الجمعة 9 شباط, عند الساعة 6:30 مساءً, في مجمع سيد الشهداء, في الضاحية الجنوبية لبيروت, وذلك برعاية نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

سيشمل حفل اطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله كل من:

– دائرة بيروت الأولى.

– دائرة بيروت الثانية.



– دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا).

– دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه).

ويُذكر ان قاسم هو رئيس الماكينة الانتخابية, والمشرف عليها, بالاضافة الى اهتمامه بالمفاوضات بين الحزب والأطراف الأخرى, كونه يتولّى الملف الانتخابي كاملا.

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